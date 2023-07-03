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Шурупов Виталий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1975

Дочь: Шлянина Маргарита Витальевна

Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
04.06.1978

Сын: Шурупов Александр Витальевич

Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
27.11.1980

Дочь: Шурупова Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
07.04.1985

Дочь: Грибакина-Шурупова Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
?.04.?

Сын: Шурупов Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна