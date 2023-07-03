Шурупов Виталий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1975
Дочь: Шлянина Маргарита Витальевна
Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
04.06.1978
Сын: Шурупов Александр Витальевич
Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
27.11.1980
Дочь: Шурупова Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
07.04.1985
Дочь: Грибакина-Шурупова Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
?.04.?
Сын: Шурупов Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Шурупова Тамара Егоровна