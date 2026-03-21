Звенигородская (Енгалычева) Александра Ивановна 01.01.1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Звенигородская (Енгалычева) Александра Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.01.1820, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Енгалычев Иван Александрович1784 г.р.
Мать
Енгалычева (Гагарина) Мария Ивановна06.11.1790 г.р.
Супруги
Звенигородский Дмитрий Фёдорович1811 г.р.
Дети
Звенигородская Александра ДмитриевнаПосле 1840 г.р.
Звенигородская Мария ДмитриевнаПосле 1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1820

Отец: Енгалычев Иван Александрович

Мать: Енгалычева (Гагарина) Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - МОСКВА. СРЕТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ В НОВОЙ БАСМАННОЙ https://cgamos.ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-675/ к.60

Бракосочетание
11.11.1840

Муж: Звенигородский Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Звенигородская Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Звенигородский Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Звенигородская Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Звенигородский Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
12.07.1851

Сын: Звенигородский Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Звенигородский Дмитрий Фёдорович

Котовка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Звенигородский Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Звенигородский Дмитрий Фёдорович

Котовка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Смерть
Неизвестно

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