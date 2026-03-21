Звенигородская (Енгалычева) Александра Ивановна
женский, родилась 01.01.1820, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецЕнгалычев Иван Александрович1784 г.р.
МатьЕнгалычева (Гагарина) Мария Ивановна06.11.1790 г.р.
Супруги
Звенигородский Дмитрий Фёдорович1811 г.р.
Дети
Звенигородская Александра ДмитриевнаПосле 1840 г.р.
Звенигородская Мария ДмитриевнаПосле 1840 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1820
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
11.11.1840
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Звенигородская Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Звенигородский Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Звенигородская Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Звенигородский Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
12.07.1851
Сын: Звенигородский Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Звенигородский Дмитрий Фёдорович
Котовка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1858
Сын: Звенигородский Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Звенигородский Дмитрий Фёдорович
Котовка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Рождение - МОСКВА. СРЕТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ В НОВОЙ БАСМАННОЙ https://cgamos.ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-675/ к.60