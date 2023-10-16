Горелик Дора Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыганков Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Завод "Победа рабочих" ЦЗЛ
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно