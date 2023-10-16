Горелик Дора Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелик Дора Соломоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганков Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганков Петр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Завод "Победа рабочих" ЦЗЛ
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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