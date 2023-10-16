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Цыганков Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Цыганков Петр Александрович

Мать: Цыганкова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горелик Дора Соломоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелик Дора Соломоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Завод "Победа рабочих", хранитель музея
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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