Цыганков Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горелик Дора Соломоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горелик Дора Соломоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Завод "Победа рабочих", хранитель музея
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно