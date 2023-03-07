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Рублев Игорь Владимирович

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Место рождения

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

Дата рождения

30.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1962

Отец: Рублев Владимир Аркадьевич

Мать: Рублева Римма Дмитриевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1982

Дочь: Торопова Полина Игоревна

Мать ребёнка: Рублева Людмила Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рублева Александра Игоревна

Мать ребёнка: Рублева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Валерий Игоревич

Мать ребёнка: Рублева Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева Наталья Владимировна

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