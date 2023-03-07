Рублев Игорь Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1962
Рождение ребёнка
01.03.1982
Дочь: Торопова Полина Игоревна
Мать ребёнка: Рублева Людмила Викторовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рублева Александра Игоревна
Мать ребёнка: Рублева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублева Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно