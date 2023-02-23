Тарасова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Настасья Акимова
Отец ребёнка: Тарасов Аким Иванов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Тарасов Аким Иванов
Место жительства
1858
47
Рождение ребёнка
19.02.1868
Дочь: Дарья Акимова
Отец ребёнка: Тарасов Аким Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Аким Иванов
Смерть
Неизвестно