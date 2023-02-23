Тарасова Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Настасья Акимова

Отец ребёнка: Тарасов Аким Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Тарасов Анисим Акимов

Отец ребёнка: Тарасов Аким Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
47
Рождение ребёнка
19.02.1868

Дочь: Дарья Акимова

Отец ребёнка: Тарасов Аким Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Аким Иванов

Смерть
Неизвестно
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