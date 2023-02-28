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Тарасов Аким Иванов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Фёдоров

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Настасья Акимова

Мать ребёнка: Тарасова Марья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Тарасов Анисим Акимов

Мать ребёнка: Тарасова Марья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
47
Рождение ребёнка
19.02.1868

Дочь: Дарья Акимова

Мать ребёнка: Тарасова Марья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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