Тарасов Аким Иванов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Фёдоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Настасья Акимова
Мать ребёнка: Тарасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Тарасова Марья Иванова
Место жительства
1858
47
Рождение ребёнка
19.02.1868
Дочь: Дарья Акимова
Мать ребёнка: Тарасова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Марья Иванова
Смерть
Неизвестно