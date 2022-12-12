Мария Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

До 1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Денис Яковлев

Отец ребёнка: Яков Георгиев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Георгиев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Георгиев

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1842
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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