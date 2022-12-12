Мария Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиДо 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Денис Яковлев
Отец ребёнка: Яков Георгиев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Георгиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Георгиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842