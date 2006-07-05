Филиппов Александр Петрович
Место рожденияРоссия, Респ Башкортостан, Федоровский р-н, деревня Старо-Кандауровка
Дата рождения20.08.1935
Дата смерти05.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Респ Башкортостан, Федоровский р-н, деревня Старо-Кандауровка
Рождение ребёнка
06.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Антонида Александровна
Мать ребёнка: Филиппова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Иван Александрович
Мать ребёнка: Филиппова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Илья Александрович
Мать ребёнка: Филиппова Раиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.2006