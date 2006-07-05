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Филиппов Александр Петрович

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Место рождения

Россия, Респ Башкортостан, Федоровский р-н, деревня Старо-Кандауровка

Дата рождения

20.08.1935

Дата смерти

05.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Респ Башкортостан, Федоровский р-н, деревня Старо-Кандауровка
Рождение ребёнка
06.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Антонида Александровна

Мать ребёнка: Филиппова Раиса Михайловна

Ключевка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Иван Александрович

Мать ребёнка: Филиппова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Илья Александрович

Мать ребёнка: Филиппова Раиса Михайловна

Ключевка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Раиса Михайловна

Смерть
05.07.2006
Ключевка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
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