Филиппова (Карпова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Карпова) Раиса Михайловна

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Место рождения

Новая Казанковка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Казанковка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Антонида Александровна

Отец ребёнка: Филиппов Александр Петрович

Ключевка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Илья Александрович

Отец ребёнка: Филиппов Александр Петрович

Ключевка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Иван Александрович

Отец ребёнка: Филиппов Александр Петрович

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