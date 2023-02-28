Филиппова (Карпова) Раиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.01.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Антонида Александровна
Отец ребёнка: Филиппов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Илья Александрович
Отец ребёнка: Филиппов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Иван Александрович
Отец ребёнка: Филиппов Александр Петрович