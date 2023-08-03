Харакоз (Головатая) Анастасия Ильинична
Место рожденияРоссия Подольская губ.,Проскуровский уезд г.Проскуров
Дата рождения24.11.1894
Дата смерти05.06.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1894
Отец: Головата Илья
Мать: Головата Евдокия
Россия Подольская губ.,Проскуровский уезд г.Проскуров
Бракосочетание
15.08.1917
Raïon Urbain D\'odessa, Oblast D\'odessa, Ukraine
Бракосочетание с: Anastasia GOLOVATAYA
Рождение ребёнка
08.03.1918
Дочь: Herbet Valentina
Отец ребёнка: Харакоз Дмитрий Антонович
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
01.10.1929
Отец ребёнка: Харакоз Дмитрий Антонович
Франция
Место жительства
1931
Clamart, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France
Смерть
05.06.1960
Vigneux seine et oise