Харакоз (Головатая) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харакоз (Головатая) Анастасия Ильинична

Место рождения

Россия Подольская губ.,Проскуровский уезд г.Проскуров

Дата рождения

24.11.1894

Дата смерти

05.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1894

Отец: Головата Илья

Мать: Головата Евдокия

Россия Подольская губ.,Проскуровский уезд г.Проскуров
Бракосочетание
15.08.1917

Муж: Харакоз Дмитрий Антонович

Raïon Urbain D\'odessa, Oblast D\'odessa, Ukraine
Бракосочетание с: Anastasia GOLOVATAYA
Рождение ребёнка
08.03.1918

Дочь: Herbet Valentina

Отец ребёнка: Харакоз Дмитрий Антонович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
01.10.1929

Сын: Харакоз Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Харакоз Дмитрий Антонович

Франция
Место жительства
1931
Clamart, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France
Смерть
05.06.1960
Vigneux seine et oise