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Беспоместнов Василий Матвеевич

Место рождения

Манжерок, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беспоместнов Матвей

Мать: не указана

Манжерок, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1915

Сын: Беспоместнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Беспоместнова Анисья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Беспоместнов Прокопий (Прокофий) Васильевич

Мать ребёнка: Беспоместнова Анисья

Соузга, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1921

Сын: Беспоместнов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Беспоместнова Анисья

Соузга, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
30.12.1923

Сын: Беспоместнов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Беспоместнова Анисья

Соузга, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспоместнова Анисья

Смерть
Неизвестно