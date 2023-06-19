Беспоместнов Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беспоместнов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Беспоместнов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Беспоместнова Анисья
Рождение ребёнка
1917
Сын: Беспоместнов Прокопий (Прокофий) Васильевич
Мать ребёнка: Беспоместнова Анисья
Рождение ребёнка
1921
Сын: Беспоместнов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Беспоместнова Анисья
Рождение ребёнка
30.12.1923
Сын: Беспоместнов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Беспоместнова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беспоместнова Анисья
Смерть
Неизвестно