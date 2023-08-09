Беспоместнова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспоместнова Анисья

Место рождения

Манжерок, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Манжерок, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1915

Сын: Беспоместнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Беспоместнов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Беспоместнов Прокопий (Прокофий) Васильевич

Отец ребёнка: Беспоместнов Василий Матвеевич

Соузга, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1921

Сын: Беспоместнов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Беспоместнов Василий Матвеевич

Соузга, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
30.12.1923

Сын: Беспоместнов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Беспоместнов Василий Матвеевич

Соузга, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспоместнов Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно