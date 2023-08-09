Беспоместнова Анисья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Беспоместнов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Беспоместнов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Беспоместнов Прокопий (Прокофий) Васильевич
Отец ребёнка: Беспоместнов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Беспоместнов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Беспоместнов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
30.12.1923
Сын: Беспоместнов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Беспоместнов Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно