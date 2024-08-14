Макаров Василий Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Василий Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Макаров Сидор

Мать: не указана

от ребенка 20л теория из ревизии 1 семья Макаровых в Ревизии 1850г ему 47л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Пелагея Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Мария Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: Воронина Анна Васильева

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Егорова

Ачка
Смерть
Неизвестно

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