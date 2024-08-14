Макаров Василий Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: Макаров Сидор
Мать: не указана
от ребенка 20л теория из ревизии 1 семья Макаровых в Ревизии 1850г ему 47л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Мария Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Дочь: Воронина Анна Васильева
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Егорова
Ачка
Смерть
Неизвестно