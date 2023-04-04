Азарова (Азарова) Аксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Аксана

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Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Азарова Агафья

Отец ребёнка: Азаров Андриан

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Андриан

Смерть
Неизвестно
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