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Азаров Андриан

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Азаров Лазарь

Мать: Азарова Дарья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Азарова Агафья

Мать ребёнка: Азарова Аксана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Азарова Ефросинья

Мать ребёнка: Азарова Марья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Азарова Варвара

Мать ребёнка: Азарова Марья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Аксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Марья

Смерть
Неизвестно
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