Азаров Андриан
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Азаров Лазарь
Мать: Азарова Дарья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Азарова Агафья
Мать ребёнка: Азарова Аксана
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Азарова Ефросинья
Мать ребёнка: Азарова Марья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Азарова Варвара
Мать ребёнка: Азарова Марья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Аксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Марья
Смерть
Неизвестно