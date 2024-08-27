Шатцких Петухова Валентина Афонасьевна (Афанасьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатцких Петухова Валентина Афонасьевна (Афанасьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1903

Дата смерти

11.04.1968

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1906 г.р.
1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
1930

Муж: Петухов Андрей Петрович

Место жительства
1930
Петухи, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.09.1931

Дочь: Шацких (Петухова) Венера (Галина) Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Петрович

Петухи, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1955

Муж: Шатцких Николай Семенёвич (Симёнович)

Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР
Место жительства
1955
Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР
Смерть
11.04.1968
Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР
Где-то в документах не верно указана дата, т.к. после рождения Тамары Владимировны в 1967-м году семья переехали в Шахунью. Валентина, как и Николай, уже были похоронены.
Похороны
Неизвестно
Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР

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