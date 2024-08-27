Шатцких Петухова Валентина Афонасьевна (Афанасьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1903
Дата смерти11.04.1968
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
1930
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
25.09.1931
Дочь: Шацких (Петухова) Венера (Галина) Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Петрович
Бракосочетание
1955
Место жительства
1955
Смерть
11.04.1968
Где-то в документах не верно указана дата, т.к. после рождения Тамары Владимировны в 1967-м году семья переехали в Шахунью. Валентина, как и Николай, уже были похоронены.
Похороны
Неизвестно