Шатцких Николай Семенёвич (Симёнович)
Место рождения
Дата рождения22.07.1902
Дата смерти15.04.1966
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Шатцких Вера Романовна (Рамановна)
Бракосочетание
1929
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
25.04.1930
Сын: Шацких Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шатцких Вера Романовна (Рамановна)
Бракосочетание
1955
Место жительства
1955
Смерть
15.04.1966
Причина смерти: Левосторонняя крупозная пневмония
Похороны
Неизвестно