Шатцких Николай Семенёвич (Симёнович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатцких Николай Семенёвич (Симёнович)

Шатцких Николай Семенёвич (Симёнович)

Место рождения

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

22.07.1902

Дата смерти

15.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902

Отец: Шатских Семён (Симеон) Герасимов

Мать: Шатских Лукерия Симеонова

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Шацких Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Шатцких Вера Романовна (Рамановна)

Бракосочетание
1929

Жена: Шатцких Вера Романовна (Рамановна)

Место жительства
1930
Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1930

Сын: Шацких Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шатцких Вера Романовна (Рамановна)

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1955

Жена: Шатцких Петухова Валентина Афонасьевна (Афанасьевна)

Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР
Место жительства
1955
Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР
Смерть
15.04.1966
Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР
Причина смерти: Левосторонняя крупозная пневмония
Похороны
Неизвестно
Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.