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Полюдов Никифор Антонович

Место рождения

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Полюдов Антон Маркович

Мать: Полюдова Агафья Сергеевна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Полюдов Алексей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Полюдов Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Полюдова Степанида Афанасьевна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Полюдов Евдоким Никифорович

Мать ребёнка: Полюдова Степанида Афанасьевна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Полюдов Федосий Никифорович

Мать ребёнка: Полюдова Степанида Афанасьевна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Степанида Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Смерть
Неизвестно