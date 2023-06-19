Полюдов Никифор Антонович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Полюдов Антон Маркович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Полюдов Алексей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Полюдова Степанида Афанасьевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Полюдов Евдоким Никифорович
Мать ребёнка: Полюдова Степанида Афанасьевна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Полюдов Федосий Никифорович
Мать ребёнка: Полюдова Степанида Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Смерть
Неизвестно