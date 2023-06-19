Полюдова Агафья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова Агафья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Полюдов Никифор Антонович

Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Полюдов Иван Антонович

Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Полюдов Яков Антонович

Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Полюдов Никонор Антонович

Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Настасья Антоновна

Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Антон Маркович

Место жительства
Неизвестно
Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно