Полюдова Агафья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Полюдов Никифор Антонович
Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Полюдов Никонор Антонович
Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Настасья Антоновна
Отец ребёнка: Полюдов Антон Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно