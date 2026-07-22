Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
мужской, родился 23.11.1859
умер 1920
МатьСтарк (Гаевская) СОФЬЯ ПАВЛОВНА18.09.1827 г.р.
ОтецСтарк ФЁДОР ДАВЫДОВИЧ31.05.1814 г.р.
Супруги
Дети
Старк БОРИС ВИКТОРОВИЧ18.11.1883 г.р.
(Старк) МАРИЯ ВИКТОРОВНАОколо 1885 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1859
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
18.11.1883
Мать ребёнка: Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Старк) МАРИЯ ВИКТОРОВНА
Мать ребёнка: Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА
Рождение ребёнка
29.07.1886
Дочь: Комарова (Старк) НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Мать ребёнка: Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Старк) НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Мать ребёнка: Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА
Смерть
1920