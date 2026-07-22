Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 23.11.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 23.11.1859

умер 1920

Мать
Старк (Гаевская) СОФЬЯ ПАВЛОВНА18.09.1827 г.р.
Отец
Старк ФЁДОР ДАВЫДОВИЧ31.05.1814 г.р.
Супруги
Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА1856 г.р.
Дети
Старк БОРИС ВИКТОРОВИЧ18.11.1883 г.р.
(Старк) МАРИЯ ВИКТОРОВНАОколо 1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1859

Отец: Старк ФЁДОР ДАВЫДОВИЧ

Мать: Старк (Гаевская) СОФЬЯ ПАВЛОВНА

Бракосочетание
Около 1882

Жена: Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА

Рождение ребёнка
18.11.1883

Сын: Старк БОРИС ВИКТОРОВИЧ

Мать ребёнка: Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Старк) МАРИЯ ВИКТОРОВНА

Мать ребёнка: Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА

Рождение ребёнка
29.07.1886

Дочь: Комарова (Старк) НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

Мать ребёнка: Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Старк) НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Мать ребёнка: Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА

Смерть
1920

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