Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА
женский, родилась 1856
умерла 1936
ОтецОгородников ЕВЛАМПИЙ КИРИЛЛОВИЧ03.10.1816 г.р.
Супруги
Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ23.11.1859 г.р.
Дети
Старк БОРИС ВИКТОРОВИЧ18.11.1883 г.р.
(Старк) МАРИЯ ВИКТОРОВНАОколо 1885 г.р.Показать еще 2
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Рождение
1856
Отец: Огородников ЕВЛАМПИЙ КИРИЛЛОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
18.11.1883
Отец ребёнка: Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Старк) МАРИЯ ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
29.07.1886
Дочь: Комарова (Старк) НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Старк) НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
Смерть
1936