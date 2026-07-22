Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Старк (Огородникова) МАРИЯ ЕВЛАМПИЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1856

умерла 1936

Отец
Огородников ЕВЛАМПИЙ КИРИЛЛОВИЧ03.10.1816 г.р.
Супруги
Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ23.11.1859 г.р.
Дети
Старк БОРИС ВИКТОРОВИЧ18.11.1883 г.р.
(Старк) МАРИЯ ВИКТОРОВНАОколо 1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Огородников ЕВЛАМПИЙ КИРИЛЛОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882

Муж: Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
18.11.1883

Сын: Старк БОРИС ВИКТОРОВИЧ

Отец ребёнка: Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Старк) МАРИЯ ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
29.07.1886

Дочь: Комарова (Старк) НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Старк) НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Старк ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

Смерть
1936

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