Дмитриенко Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриенко Ольга Петровна

Отец ребёнка: Дмитриенко Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриенко Пётр

Рождение ребёнка
08.03.1956

Дочь: Куракова (Дмитриенко) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Дмитриенко Пётр

Смерть
Неизвестно

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