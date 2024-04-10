Дмитриенко Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриенко Ольга Петровна
Отец ребёнка: Дмитриенко Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриенко Пётр
Рождение ребёнка
08.03.1956
Дочь: Куракова (Дмитриенко) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Дмитриенко Пётр
Смерть
Неизвестно