Дмитриенко Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриенко Ольга Петровна
Мать ребёнка: Дмитриенко Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриенко Раиса
Рождение ребёнка
08.03.1956
Дочь: Куракова (Дмитриенко) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Дмитриенко Раиса
Смерть
Неизвестно