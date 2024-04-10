Дмитриенко Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриенко Ольга Петровна

Мать ребёнка: Дмитриенко Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриенко Раиса

Рождение ребёнка
08.03.1956

Дочь: Куракова (Дмитриенко) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Дмитриенко Раиса

Смерть
Неизвестно

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