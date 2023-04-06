(Соколова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соколова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Соколов Григорий Антонович

Мать: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
1893
Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
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