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(Соколова) Анна Григорьевна
(Соколова) Анна Григорьевна
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Место рождения
Мочкино
, Брылинская волость, Кашинский уезд
Дата рождения
1893
Дата смерти
1893
Пол
Женский
Отец
Соколов Григорий Антонович
1857 г.р.
Мать
Соколова Устинья Матвеевна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Соколов Григорий Антонович
Мать:
Соколова Устинья Матвеевна
Мочкино
, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
1893
Мочкино
, Брылинская волость, Кашинский уезд
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