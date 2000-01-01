Мышакова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышакова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1924

Дочь: Рохлина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Коваль Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Клава Михайловна

Отец ребёнка: Коваль Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Жанна Михайловна

Отец ребёнка: Коваль Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Маэла Михайловна

Отец ребёнка: Коваль Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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