Коваль Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1924
Дочь: Рохлина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Мышакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Клава Михайловна
Мать ребёнка: Мышакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Жанна Михайловна
Мать ребёнка: Мышакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Маэла Михайловна
Мать ребёнка: Мышакова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно