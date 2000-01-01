Коваль Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваль Андрей Васильевич

Мать: Ковалева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
28.09.1924

Дочь: Рохлина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Мышакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Клава Михайловна

Мать ребёнка: Мышакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Жанна Михайловна

Мать ребёнка: Мышакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Маэла Михайловна

Мать ребёнка: Мышакова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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