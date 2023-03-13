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Чертова Марфа Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Цыдина Афимья

Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Блинкова Агафья

Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Чертовъ Петръ

Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чертова Дарья

Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Чертовъ Кузьма

Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертовъ Митрофанъ

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