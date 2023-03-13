Чертова Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Цыдина Афимья
Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Блинкова Агафья
Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Чертовъ Петръ
Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чертова Дарья
Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Чертовъ Кузьма
Отец ребёнка: Чертовъ Митрофанъ
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертовъ Митрофанъ