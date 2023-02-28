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Кекушев Михаил Стефанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1877

Отец: Кекушев Стефан Тимофеев

Мать: Кекушева Ефросиния Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1901

Жена: Кекушева Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1902

Дочь: Наталия Михайлова

Мать ребёнка: Кекушева Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1906

Дочь: Валентина Михайлова

Мать ребёнка: Кекушева Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1909

Сын: Кекушев Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Кекушева Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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