Кекушев Михаил Стефанов
Место рождения
Дата рождения05.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1877
Бракосочетание
07.10.1901
Жена: Кекушева Наталия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1902
Дочь: Наталия Михайлова
Мать ребёнка: Кекушева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
11.02.1906
Дочь: Валентина Михайлова
Мать ребёнка: Кекушева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
05.01.1909
Мать ребёнка: Кекушева Наталия Иванова
Смерть
Неизвестно