Анненков Фёдор Александрович
мужской, родился 11.02.1834, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Анненков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна
Сын: Анненков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна
Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна
Дочь: Анникова Антонида Фёдоровна
Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна
Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна
Дочь: Теренина (Анненкова) Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна
Сын: Анненков Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна
Дочь: Анненкова Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна