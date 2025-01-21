Анненков Фёдор Александрович 11.02.1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Анненков Фёдор Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.02.1834, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Анненкова (Хлюстина) Вера СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
Анненков Семён Фёдорович30.10.1872 г.р.
Анненков Антон Фёдорович10.04.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анненков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анненков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Рождение ребёнка
30.10.1872

Сын: Анненков Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.04.1874

Дочь: Анникова Антонида Фёдоровна

Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Рождение ребёнка
10.04.1874

Сын: Анненков Антон Фёдорович

Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Теренина (Анненкова) Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Анненков Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анненкова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Анненкова (Хлюстина) Вера Семёновна

Смерть
Неизвестно

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