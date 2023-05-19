Симеонова (Якимова) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеонова (Якимова) Дарья Яковлевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Муж: Симеонов Евфимий Алипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1872 ст.

Дочь: Симеонова-Павлова Иустина Евфимиевна

Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1875 ст.

Сын: Симеонов-Павлов Гавриил Евфимиевич

Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.

Дочь: Симеонова-Павлова Марфа Евфимиевна

Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1881 ст.

Сын: Симеонов-Павлов Даниил Евфимиевич

Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1884 ст.

Дочь: Симеонова-Павлова Наталья Евфимиевна

Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1887 ст.

Сын: Симеонов-Павлов Георгий Евфимиевич

Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1889 ст.

Дочь: Симеонова-Павлова Акилина Евфимиевна

Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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