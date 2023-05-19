Симеонова (Якимова) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1872 ст.
Дочь: Симеонова-Павлова Иустина Евфимиевна
Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович
Рождение ребёнка
24.03.1875 ст.
Сын: Симеонов-Павлов Гавриил Евфимиевич
Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович
Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.
Дочь: Симеонова-Павлова Марфа Евфимиевна
Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович
Рождение ребёнка
18.12.1881 ст.
Сын: Симеонов-Павлов Даниил Евфимиевич
Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович
Рождение ребёнка
18.08.1884 ст.
Дочь: Симеонова-Павлова Наталья Евфимиевна
Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович
Рождение ребёнка
01.04.1887 ст.
Сын: Симеонов-Павлов Георгий Евфимиевич
Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович
Рождение ребёнка
06.06.1889 ст.
Дочь: Симеонова-Павлова Акилина Евфимиевна
Отец ребёнка: Симеонов Евфимий Алипович
Смерть
Неизвестно