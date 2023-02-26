Стефанида Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти24.02.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1864
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Галактионов
Рождение ребёнка
18.02.1873
Сын: Архип Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Галактионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Галактионов
Смерть
24.02.1873
Причина смерти: от родов