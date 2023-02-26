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Стефанида Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

24.02.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1864

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Галактионов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1873

Сын: Архип Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Галактионов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Галактионов

Смерть
24.02.1873
Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
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