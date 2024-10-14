Радин Федот Фокич
мужской, родился 1802
умер Неизвестно
ОтецРадин Фока Акинфеевич1766 г.р.
МатьРадина Наталья СеменовнаВычислено 1770 г.р.
Супруги
Радина Дарья СтепановнаВычислено 1804 г.р.
Радина Татьяна Степановна1819 г.р.
Дети
(Радина) Матрена ФедотовнаВычислено 1823 г.р.
Радин Иван Федотович1826 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Радин Фока Акинфеевич
Мать: Радина Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радина Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рассылкино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: (Радина) Матрена Федотовна
Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Радин Иван Федотович
Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Радина Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно