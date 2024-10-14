Радин Федот Фокич 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Радин Федот Фокич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1802

умер Неизвестно

Отец
Радин Фока Акинфеевич1766 г.р.
Мать
Радина Наталья СеменовнаВычислено 1770 г.р.
Супруги
Радина Дарья СтепановнаВычислено 1804 г.р.
Радина Татьяна Степановна1819 г.р.
Дети
(Радина) Матрена ФедотовнаВычислено 1823 г.р.
Радин Иван Федотович1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Радин Фока Акинфеевич

Мать: Радина Наталья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радина Дарья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радина Татьяна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Рассылкино, Веневский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: (Радина) Матрена Федотовна

Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Радин Иван Федотович

Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Радин Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Радин Степан Федотович

Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Радин Афанасий Федотович

Мать ребёнка: Радина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Радин Козма Федотович

Мать ребёнка: Радина Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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