Федотова (незаконнорожденная) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (незаконнорожденная) Мария Иосифовна

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Место рождения

Село Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: Агафья Николаевна

Село Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
26.01.1887

Муж: Федотов Илья Ионович

Бракосочетание
26.?.1887

Муж: Федотов Илья Ионович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Федотов Илья Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Федотов Илья Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1896

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Федотов Илья Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1899

Сын: Федотов Федор Ильич

Отец ребёнка: Федотов Илья Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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