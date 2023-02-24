Федотова (незаконнорожденная) Мария Иосифовна
Место рожденияСело Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: Агафья Николаевна
Село Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
26.01.1887
Муж: Федотов Илья Ионович
Бракосочетание
26.?.1887
Муж: Федотов Илья Ионович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Федотов Илья Ионович
Рождение ребёнка
04.09.1892
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Федотов Илья Ионович
Рождение ребёнка
13.07.1896
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Федотов Илья Ионович
Рождение ребёнка
13.05.1899
Сын: Федотов Федор Ильич
Отец ребёнка: Федотов Илья Ионович
Смерть
Неизвестно