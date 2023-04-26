Агафья Николаевна
Место рожденияСело Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Федотова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Село Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно