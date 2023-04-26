Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Николаевна

Место рождения

Село Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Федотова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Село Безобразовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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