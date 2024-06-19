Марус Яков Степанович(Салифонович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1917
Дата смерти19.09.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марус Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1945
Дочь: Мельник Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Марус Евгения Митрофановна
Смерть
19.09.1992