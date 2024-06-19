Марус Яков Степанович(Салифонович) 20.05.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марус Яков Степанович(Салифонович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1917

Дата смерти

19.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марус Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1945

Дочь: Мельник Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Марус Евгения Митрофановна

Смерть
19.09.1992

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