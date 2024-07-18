Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Петровна

Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Надежда Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федорович

Смерть
Неизвестно

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