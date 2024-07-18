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Спиридон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Федор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офимья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Осип Спиридонович

Мать ребёнка: Офимья Федоровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулина Спиридоновна

Мать ребёнка: Офимья Федоровна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафья-Огафья Спиридоновна

Мать ребёнка: Офимья Федоровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Оксинья-Онисья Спиридоновна

Мать ребёнка: Офимья Федоровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Офимья Федоровна

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Дочь: Марфа Спиридоновна

Мать ребёнка: Офимья Федоровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Офимья Федоровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Надежда Спиридоновна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара Спиридоновна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно

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