Спиридон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Федор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Офимья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Осип Спиридонович
Мать ребёнка: Офимья Федоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулина Спиридоновна
Мать ребёнка: Офимья Федоровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафья-Огафья Спиридоновна
Мать ребёнка: Офимья Федоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Оксинья-Онисья Спиридоновна
Мать ребёнка: Офимья Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Офимья Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Дочь: Марфа Спиридоновна
Мать ребёнка: Офимья Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федор Спиридонович
Мать ребёнка: Офимья Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Надежда Спиридоновна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Варвара Спиридоновна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно