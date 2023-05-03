Богомолова Татьяна Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Татьяна Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Богомолова Соломонида Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Богомолова Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Богомолов Симан Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Богомолова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Смерть
Неизвестно
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