Богомолова Татьяна Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Богомолова Соломонида Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Петрович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Богомолова Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Петрович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Богомолов Иван Петрович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Богомолова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Петрович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Смерть
Неизвестно