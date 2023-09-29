Алексей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Никифорович

Место рождения

дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1754

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
1797
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