Алексей Никифорович
Место рождениядер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения1754
Дата смерти1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
1797