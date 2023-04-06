Тягунова (Пашкова) Евдокия Романовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1908
Рождение ребёнка
10.09.1909
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Тягунов Федор Лукьянович
Рождение ребёнка
05.10.1912
Сын: Тягунов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Тягунов Федор Лукьянович
Рождение ребёнка
22.01.1916
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Тягунов Федор Лукьянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно