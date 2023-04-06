Тягунова (Пашкова) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТягунова (Пашкова) Евдокия Романовна

Тягунова (Пашкова) Евдокия Романовна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1908

Муж: Тягунов Федор Лукьянович

Рождение ребёнка
10.09.1909

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Тягунов Федор Лукьянович

Рождение ребёнка
05.10.1912

Сын: Тягунов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Тягунов Федор Лукьянович

Рождение ребёнка
22.01.1916

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Тягунов Федор Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close