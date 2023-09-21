Пахомцева Мавра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пахомцев Архип Алексеевич
Отец ребёнка: Пахомцев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомцев Алексей
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно