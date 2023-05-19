Тугарева (Полякова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тугарева (Полякова) Надежда Федоровна

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

09.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1949

Отец: Поляков Федор Федорович

Мать: Полякова Раиса Сергеевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
15.08.1972

Сын: Комиссаров Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Комиссаров Виктор

Рождение ребёнка
06.07.1981

Дочь: Комиссарова Я н а Викторовна

Отец ребёнка: Комиссаров Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров Виктор