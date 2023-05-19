Тугарева (Полякова) Надежда Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1949
Отец: Поляков Федор Федорович
Мать: Полякова Раиса Сергеевна
Рождение ребёнка
15.08.1972
Сын: Комиссаров Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Комиссаров Виктор
Рождение ребёнка
06.07.1981
Дочь: Комиссарова Я н а Викторовна
Отец ребёнка: Комиссаров Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комиссаров Виктор