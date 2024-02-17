Безъязыкова (Верхотурова) Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безъязыкова (Верхотурова) Варвара Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1913 ст.

Отец: Верхотуров Илья Артемьевич

Мать: Верхотурова Евфросинья Васильевна

Рождение ребёнка
07.01.1949

Сын: Безъязыков Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Безъязыков Андрей Дмитриевич

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конькова Александра Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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