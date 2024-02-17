Безъязыкова (Верхотурова) Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1913 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1949
Сын: Безъязыков Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Безъязыков Андрей Дмитриевич
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конькова Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно