Безъязыков Андрей (Андриян) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1907 ст.
Дата смерти03.01.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1907 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1949
Сын: Безъязыков Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Безъязыкова Варвара Ильинична
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
03.01.1967
Ковыли, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край