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Безъязыков Андрей (Андриян) Дмитриевич

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Место рождения

Красноярово, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.08.1907 ст.

Дата смерти

03.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1907 ст.

Отец: Безъязыков Андриян Дмитриевич

Мать: Безъязыкова Дарья Мелентьевна

Красноярово, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.01.1949

Сын: Безъязыков Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Безъязыкова Варвара Ильинична

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
03.01.1967
Ковыли, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
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