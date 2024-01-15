Распопов Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопов Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1973

Сын: Распопов Валентин Валентинович

Мать ребёнка: Распопова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
27.02.1975

Сын: Распопов Николай Валентинович

Мать ребёнка: Распопова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.1983

Сын: Распопов Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Распопова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Распопова Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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