Распопов Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1973
Сын: Распопов Валентин Валентинович
Мать ребёнка: Распопова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1975
Сын: Распопов Николай Валентинович
Мать ребёнка: Распопова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1983
Сын: Распопов Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Распопова Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно