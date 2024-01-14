Распопова (Бурова) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1973
Сын: Распопов Валентин Валентинович
Отец ребёнка: Распопов Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1975
Сын: Распопов Николай Валентинович
Отец ребёнка: Распопов Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
27.05.1983
Сын: Распопов Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Распопов Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1988
Сын: Добров (Распопов) Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Лунёв Владимир Васильевич