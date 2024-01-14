Распопова (Бурова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопова (Бурова) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950

Отец: Буров Николай Алексеевич

Мать: Мананникова Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распопов Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1973

Сын: Распопов Валентин Валентинович

Отец ребёнка: Распопов Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1975

Сын: Распопов Николай Валентинович

Отец ребёнка: Распопов Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
27.05.1983

Сын: Распопов Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Распопов Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1988

Сын: Добров (Распопов) Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Лунёв Владимир Васильевич

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