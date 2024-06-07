Кресальная Лидия 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальная Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресальный Трофим Филиппович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Кресальная) Лидия Трофимовна

Отец ребёнка: Кресальный Трофим Филиппович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кресальный Александр Трофимович

Отец ребёнка: Кресальный Трофим Филиппович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Кресальная) Тамара Трофимовна

Отец ребёнка: Кресальный Трофим Филиппович

Смерть
Неизвестно

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