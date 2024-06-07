Кресальная Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Кресальная) Лидия Трофимовна
Отец ребёнка: Кресальный Трофим Филиппович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кресальный Александр Трофимович
Отец ребёнка: Кресальный Трофим Филиппович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Кресальная) Тамара Трофимовна
Отец ребёнка: Кресальный Трофим Филиппович
Смерть
Неизвестно