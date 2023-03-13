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Исаевъ Иванъ Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1863

Жена: Исаева Устинья

Рождение ребёнка
01.03.1864

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Исаева Устинья

Самарской губернии Богурусланскаго уезда села Александровки
Рождение ребёнка
15.02.1865

Сын: Исаевъ Федоръ

Мать ребёнка: Исаева Устинья

Самарской губернии Богурусланскаго уезда села Александровки
Рождение ребёнка
20.04.1866

Сын: Исаевъ Георгий

Мать ребёнка: Исаева Устинья

Рождение ребёнка
25.05.1868

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Исаева Устинья

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