Исаевъ Иванъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1863
Жена: Исаева Устинья
Рождение ребёнка
01.03.1864
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Исаева Устинья
Самарской губернии Богурусланскаго уезда села Александровки
Рождение ребёнка
15.02.1865
Сын: Исаевъ Федоръ
Мать ребёнка: Исаева Устинья
Самарской губернии Богурусланскаго уезда села Александровки
Рождение ребёнка
20.04.1866
Сын: Исаевъ Георгий
Мать ребёнка: Исаева Устинья
Рождение ребёнка
25.05.1868
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Исаева Устинья