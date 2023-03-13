Исаевъ Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаевъ Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1866

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1866

Отец: Исаевъ Иванъ Ивановъ

Мать: Исаева Устинья

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